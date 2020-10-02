В ВОЗ предостерегли Россию от новых карантинных ограничений

https://static.news.ru/photo/48991dfa-04c4-11eb-bb1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повторного карантина и жёстких ограничений можно и нужно избежать, так как коронавирус сейчас изучен намного лучше, чем в начале пандемии. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведёт, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь, — сообщила в интервью Forbes Вуйнович.

Полные локдауны, по её словам, парализуют здравоохранение, мешают лечить другие болезни, влияют на психику людей и оказывают огромное негативное влияние на экономику. С последствиями жёстких ограничений потом придётся бороться ещё очень долго.

Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре допускают, что власти вновь могут прибегнуть к введению жёстких ограничений для граждан из-за второй волны распространения коронавируса в России. В случае же соблюдения людьми всех рекомендаций, повторного введения режима самоизоляции может не потребоваться. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что плато заболеваемости может быть достигнуто как в ближайшие дни, так и ближе к началу ноября.

За прошедшие сутки на территории России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 194 643 человека. За прошедшие 24 часа в РФ скончались 186 пациентов с COVID-19. Всего жертвами коронавируса стали 21 077 россиян. В течение последних суток из больниц в России выписали по выздоровлении 6054 человека. Таким образом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 970 296.