В Вооружённых силах от коронавируса вылечились почти 3,5 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/5ba58376-a2ad-11ea-a3d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской армии число справившихся с коронавирусной инфекцией составляет порядка 3,5 тыс. Об этом говорится в опубликованном бюллетене Минобороны России.

В Вооруженных силах Российской Федерации за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели 82 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ увеличилась до 3 497 человек, — сообщили в военном ведомстве.

Что касается гражданского персонала ведомства, то за сутки после лечения выздоровели 18 человек, а всего численность сотрудников, перенёсших болезнь, достигла 279, уточнили.

К 30 мая, по данным Минобороны, заражены коронавирусом 1502 военнослужащих. 504 случая заражения среди военнослужащих, в число которых входят и курсанты, и слушатели зарегистрировано в подведомственных вузах, 366 случаев зарегистрированы среди гражданского персонала.

При этом в МОРФ отмечают, что у большинства коронавирус проходит бессимптомно, однако пятеро сейчас в состоянии средней тяжести, а в тяжёлом состоянии — четверо пациентов.

Из военных комиссариатов в вооруженные силы направлены более 4,8 тыс. человек. При этом четыре человека были не допущены на призывные и сборные пункты после тестирования на COVID-19.

В мире сейчас подтверждены 6 034 777 случаев коронавирусной инфекции, жертвами заболевания стали 368 488 человек. Справиться с болезнью удалось 2 663 725 пациентам. В России COVID-19 болеют 388 039, умерли 4376, выздоровели 159 408 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что в Костромскую область пустят только со справкой об отсутствии COVID-19.