В ТПП предсказали миллионное сокращение населения РФ из-за бедности

России грозит рост смертности, однако правительство не беспокоит складывающаяся проблема. Об этом заявил член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Дмитрий Любомудров, его слова приводит портал «Свободная пресса».

По словам Любомудрова, в настоящее время в РФ наблюдается ускоренная убыль населения, не обоснованная ни пандемией коронавируса, ни какими-либо другими внешними условиями.

Росту рождаемости препятствует снижение реальных доходов граждан, — заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что благосостояние определённой страты россиян продолжает увеличиваться.

В журнале Forbes каждый год можно видеть всё больше богатых россиян, в то время как количество нищих увеличивается намного быстрее, — пояснил Любомудров.