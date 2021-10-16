В ТПП предсказали миллионное сокращение населения РФ из-за бедности

России грозит рост смертности, однако правительство не беспокоит складывающаяся проблема. Об этом заявил член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Дмитрий Любомудров, его слова приводит портал «Свободная пресса».
По словам Любомудрова, в настоящее время в РФ наблюдается ускоренная убыль населения, не обоснованная ни пандемией коронавируса, ни какими-либо другими внешними условиями.
Росту рождаемости препятствует снижение реальных доходов граждан, — заявил эксперт.
При этом он подчеркнул, что благосостояние определённой страты россиян продолжает увеличиваться.
В журнале Forbes каждый год можно видеть всё больше богатых россиян, в то время как количество нищих увеличивается намного быстрее, — пояснил Любомудров.
Согласно прогнозам кабинета министров, в течение двух лет население России сократится более чем на миллион человек на фоне пандемии COVID-19. В 2021 году общая численность населения РФ сократится на 535,5 тысячи человек, в 2022 году — на 533,4 тысячи человек.