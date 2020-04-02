В такси установят перегородки между водителем и пассажирами

https://static.news.ru/photo/c2b17982-755b-11ea-9f05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна из компаний по предоставлению услуг такси объявила об установке перегородок в автомобилях между водителем и пассажирами.

PR-директор российского сервиса вызова такси «Ситимобил» Георгий Лобушкин сообщил о том, что с 3 апреля компания начинает тестировать перегородки. Он пояснил, что таким образом компания рассчитывает уменьшить распространение вирусов в автомобилях такси, сообщает RNS.

Завтра «Ситимобил» начинает тестировать перегородки в автомобилях между пассажирами и водителями, чтобы гарантированно исключить распространение каких-либо вирусов. Также мы начинаем активные переговоры с таксопарками-партнёрами об условиях оборудования других автомобилей, подключенных к «Ситимобил», — процитировали Георгия Лобушкина в RNS.

Он добавил, что перегородки и их установка будут за счёт компании. При этом, не исключено, что автомобили, оборудованные перегородками, останутся на балансе компании после пандемии коронавируса и будут доступны по требованию заказчика такси.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правоохранительные органы города Москвы смогут останавливать водителей личных автомобилей и такси, чтобы выяснить цели их поездки. Такие меры введены для контроля режима самоизоляции и карантина в столице.