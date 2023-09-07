В Ростове ввели режим ЧС из-за налета дронов: как ВСУ атакуют РФ 7 сентября Российские регионы подверглись обстрелам и атакам беспилотников украинских войск. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Автомобиль, поврежденный в результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие в ночь на 7 сентября сбили три украинских беспилотника. В Ростове-на-Дону на месте падения обломков украинского дрона ввели режим ЧС. Также губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об одном сбитом БПЛА над территорией региона. В ночь на 7 сентября украинские войска выпустили по нескольким районам Донецка девять натовских снарядов калибра 155 миллиметров. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах нескольких населенных пунктов региона. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Где сбили дроны ВСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в ночь на четверг средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Раменском городском округе. По его словам, пострадавших нет. На месте инцидента находятся сотрудники экстренных служб. Telegram-канал Mash сообщил, что в результате падения дрона перекрыли автомобильное движение по Десантной улице. Специалисты изучают обломки беспилотника.

Глава Раменского городского округа Николай Ханин рассказал, что в результате падения украинского беспилотника были выбиты окна в пяти квартирах, также повреждения получили четыре автомобиля. По его словам, взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного жилого дома. Пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что утром 7 сентября силы ПВО ликвидировали несколько беспилотников над территорией региона. По его словам, пострадавших нет, однако в результате падения обломков одного из дронов в здании железнодорожного вокзала Брянск I были выбиты стекла. Также повреждена привокзальная площадь и несколько припаркованных рядом автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы.

Почему в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

Telegram-канал Baza сообщил, что около 03:00 по местному времени в центре Ростова-на-Дону прогремел мощный взрыв, инцидент произошел в двух кварталах от штаба Южного военного округа. В результате происшествия загорелся автомобиль, а над улицей поднялся столб дыма.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что около 03:00 средства ПВО сбили БПЛА в небе над городом. Позже он уточнил, что над Ростовом-на-Дону было сбиты два дрона. Один из БПЛА упал за городом, в западной части Ростова, второй — в районе улицы Пушкинской, у дома 42. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.

В Минобороны РФ также заявили, что дежурные силы ПВО сбили БПЛА в небе над регионом, тем самым была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку на объекты РФ.

Голубев также добавил, что в результате инцидента за медицинской помощью обратился один человек с резаными ранами ног, однако от госпитализации в медучреждение он отказался. Кроме этого, в результате падения беспилотников повреждено несколько легковых автомобилей, а также повреждены фасады и выбиты окна трех зданий.

По словам Голубева, в Ростове-на-Дону на месте падения обломков украинского дрона ввели режим чрезвычайной ситуации. Ограничения затронут жителей трех домов по улице Пушкина. Власти предложили им временное размещение в маневренном фонде и бесплатное питание. Всего в этих домах проживают 99 человек.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов по селу Красный Хутор. Также в населенном пункте средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посажен украинский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Соболевка — установлено два прилета. Никто не пострадал. В результате обстрела произошло возгорание сухой травы на площади 100 квадратных метров, пожар ликвидирован.

Гладков сообщил, что по поселку Уразово выпущен один артиллерийский снаряд. Пострадавших нет, однако в одном частном домовладении повреждены фасад, окна и крыша. В Волоконовском районе на окраине хутора Плотвянка с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство. По окраине хутора Старого выпущено семь минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Губернатор рассказал, что в Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Один из беспилотников с разорвавшимся снарядом упал на территории частного домовладения, впоследствии был ликвидирован. Пострадавших и разрушений нет. Кроме того, под минометный обстрел ВСУ попало село Безымено — зафиксировано четыре прилета. Обошлось без последствий.

«В Краснояружском районе по окраинам сел Илек-Пеньковка и Колотиловка выпущено по четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Репяховка — два, по окраине села Староселье и селу Вязовое — 7 и 14 артиллерийских снарядов соответственно. Пострадавших нет. В результате обстрелов в селах Староселье и Вязовое повреждены линии электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлены, — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что в Шебекинском городском округе ВСУ обстреляли из миномета село Новая Таволжанка — установлено десять прилетов. Никто не пострадал, но поврежден автомобиль. По селу Середа выпущено 17 минометных снарядов и с БПЛА сброшено 13 осколочных боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет. Также под минометный обстрел попал международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Шебекино» — зафиксировано четыре прилета. Обошлось без последствий.

Утром 7 сентября под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района. По словам Гладкова, пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, без света остаются пять населенных пунктов.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press Гаубица M777

Как ВСУ атаковали ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что в ночь на 7 сентября ВСУ выпустили по нескольким районам Донецка девять натовских снарядов калибра 155 миллиметров. Под удар украинской армии попали Киевский, Петровский и Куйбышевский районы города.

По данным СЦКК, утром 7 сентября украинские войска за пять минут выпустили по Донецку пять кассетных боеприпасов, еще шесть — по Горловке и Ясиноватскому району. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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