В России запретили курение на территории больниц и школ

https://static.news.ru/photo/9496c472-5024-11eb-a8da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрет на курение на территории медучреждений, торговых точек и объектов образования вступил в силу в РФ с 1 января 2021 года. Эта норма содержится в новых правилах противопожарного режима. После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранилось 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.

Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприёмных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, — говорится в правилах, утверждённых правительством и опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе также оговаривается обязанность руководителей организаций размещать на объектах знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнём запрещено», а места, отведённые для курения, обозначать знаком «Место курения».

Как писал NEWS.ru, должностных лиц больниц, вузов, колледжей, техникумов и других объектов начнут привлекать к административной ответственности за курение на их территории не в специально отведённом месте. В новых правилах противопожарного режима запрет на курение — не защита от дыма. К ответственности привлекают за нарушения требований пожарной безопасности, а не за курение в неустановленном месте в соответствии с КоАП, пояснил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев. По его словам, в случае если инспектор Госпожнадзора придёт в учреждение с проверкой и увидит, что люди курят на территории вне отведённой зоны, то он вряд ли станет составлять протокол в отношении курильщиков, а оштрафует должностное лицо, которое не обеспечило специальное место.