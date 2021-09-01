В России создадут авиадвигатель на водороде

Российские инженеры намерены перевести авиационный двигатель ВК-2500 на водородное топливо в ближайшие пять лет. Об этом заявил гендиректор Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова Михаил Гордин, передаёт РИА Новости.

Мы хотим и двигатель ВК-2500 перевести на водородное топливо. Это будет отдельный проект совместно с Объединённой двигателестроительной корпорацией, с криогенным баком, системами термостатирования и подачи жидкого водорода, — рассказал он.

Работа над проектом вместе с испытаниями займёт около пяти лет. Испытывать двигатель планируется на летающей лаборатории Як-40ЛЛ, уточнил Гордин.

До этого водородное топливо на воздушных судах использовали только во времена СССР. Самолёт-лаборатория Ту-155 с двигателем НК-88 на жидком водороде совершил несколько полётов в 1988 году.

Ранее профессор практики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким рассказал, что представители российской газовой промышленности считают самым перспективным «голубой» водород, производимый из природного газа, значительными запасами которого обладает Россия.