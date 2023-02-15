В России захотели проверить построенные турками объекты Адвокат Нетреба: построенные турками здания в России возведены по всем нормам

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

После серии землетрясений в Турции, в ходе которых многие здания разрушились, в России захотели проверить построенные турками на территории страны объекты. Адвокат Игорь Трунов предложил обследовать все строящиеся и уже сданные в эксплуатацию здания. Юрист в сфере ЖКХ Юрий Нетреба рассказал «360», что все здания, возведенные строителями из Турции в России, отвечают современным требованиям и нормам.

Законом предусмотрена ответственность в случае обнаружения скрытых недостатков, плохого качества бетона, ошибочных проектных решений. <...> Если же скрытые недостатки проявятся в результате каких-то сейсмических изменений в поверхности, но при этом строительство было выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями и нормами, привлечь к ответственности турецких строителей будет уже проблематично, — пояснил Нетреба.

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов выразил уверенность, что люди начнут сомневаться в построенных турками домах в связи с последними событиями. Эксперт отметил, что дополнительные проверки смогут успокоить россиян.

Однако в России жесткий контроль за строительством, поэтому у нас дома наверняка выполнены качественно. Турки — прекрасные строители, они работают по всему миру. Но в Турции не было такого контроля, — заключил политолог.

Президент России Владимир Путин ранее призвал суды особое внимание обратить на дела, связанные с нарушением строительных норм в сейсмоопасных зонах. Он напомнил об этом в связи с землетрясениями в Турции.