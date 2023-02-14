Из-за событий в Турции Путин попросил судей особо следить за строителями Путин призвал судей на особом контроле держать дела, связанные с нарушениями при строительстве

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Президент Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции призвал особое внимание обратить на дела, связанные с нарушением строительных норм в сейсмоопасных зонах, передает ТАСС. Он напомнил об этом в связи с турецкой трагедией, где тысячи людей погибли под обломками своих жилищ из-за землетрясения.

Мы видим, какая трагедия произошла сейчас в Турции. В том числе есть большие претензии к строительным организациям, которые по этим нормам не работали, особенно в зоне опасной с точки зрения сейсмических процессов. У нас таких зон немало. Это и на юге страны, и на Дальнем Востоке, — заявил президент.

Путин призвал внимательнее следить не только за строительством на новых объектах, но и за перестройками в уже построенных домах.

Начинают перестраивать уже построенные дома с целью увеличить количество жилых площадей, чтобы продать дополнительные площади, естественно. Сносят там какие-то несущие стены, опоры и так далее. Это очень опасная тенденция, — сетует Путин.

Ранее СМИ рассказали о турецком городе Эрзинь, где не зафиксировано ни одного смертельного случая в момент землетрясения, хотя населенный пункт находится в провинции Хатай, которая больше всего пострадала от подземных толчков. Мэр города Оккеш Эльмасоглу заявлял, что жертв удалось избежать, поскольку все здания построены в соответствии с техническими требованиями. Он запрещал нарушать строительные нормы даже своим родственникам.