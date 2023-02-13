В Турции после землетрясения снесут целый город Власти Турции решили полностью снести город Нурдагы после землетрясения

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Турции приняли решение полностью снести город Нурдагы на юго-востоке страны, об этом сообщил губернатор провинции Ширнак Осман Билгин. По его словам, позднее населенный пункт будет отстроен заново, передает NTV. До катастрофы в нем проживало около 17 тысяч человек.

Катастрофа, которую мы пережили, — это огромная катастрофа. Мы приняли решение с главой Нурдагы и министром окружающей среды и городского планирования Муратом Курумом: мы сотрем округ, полностью разрушим его, полностью, на сто процентов. <...> Снова отстроим, — сказал Билгин.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения.

Турецкие аналитики оценили возможный экономический ущерб от землетрясений в $84 млрд, что составляет около 10% ВВП страны. Основную долю в $70,1 млрд составили потери жилья, ущерб от повреждений инфраструктуры и потери национального дохода оценили в $10,4 млрд. Убытки от потери рабочей силы страны оцениваются в $2,9 млрд. Землетрясения также могут увеличить дефицит бюджета до 5,4% ВВП Турции вместо прогнозируемых 3,5% в 2023 году.