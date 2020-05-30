В России за сутки коронавирус выявили у 9268 человек

https://static.news.ru/photo/76963bb0-a313-11ea-a399-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

За последние сутки в российских регионах коронавирус официально подтвердили у 9268 человек. Таким образом, число заболевших COVID-19 в стране увеличилось до 405 843 человек.

По состоянию на 31 мая в РФ коронавирус выявлен у 405 843 человек (+9268 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За период пандемии в России справились с инфекцией 171 883 человека (+4414 за сутки), скончались 4693 человека (+138 за сутки).

Как писал NEWS.ru, в российской столице за минувшие сутки успешно прошли лечение и выписались из больниц ещё 1855 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По её словам, общее число людей, победивших коронавирус, в Москве достигло 80 179.