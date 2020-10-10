Россия обновила рекорд по числу заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4e158538-0ace-11eb-b807-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики за минувшие сутки зафиксировали 12 846 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Количество выявленных случаев обновляет рекорд уже второй день подряд. Днём ранее штаб сообщал о 12 126 инфицированных за сутки.

На данный момент на лечении по всей стране находятся 246 428 человек, это так называемые активные больные.

Помимо этого, как следует из данных официальной статистики, к 10 октября скончались ещё 197 человек, а выздоровел 6781.

Таким образом, за всё время пандемии зарегистрировано уже 1 285 084 инфицирования. При этом 22 454 человека погибли, а 1 016 202 смогли преодолеть болезнь.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Москве (там за сутки выявили 4105 новых случаев коронавируса, а общее количество заразившихся составило 325 917 человек). Далее в первой тройке — Московская область (416 и 76 972 соответственно), Санкт-Петербург (501 и 47 063).

Ранее, как писал NEWS.ru, замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин спрогнозировал дату выхода России на плато по коронавирусу. Это произойдёт через месяц, считает врач.