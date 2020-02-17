https://static.news.ru/photo/8c097130-5181-11ea-bf41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2019 году в России продали 323,7 млн упаковок биологически активных добавок на сумму 63,4 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом объём реализации вырос на 18,7% в стоимостном выражении и на 2,2% в натуральном объёме. Об этом NEWS.ru сообщили в компании DSM Group, которая занимается исследованием фармацевтического рынка.

Отмечается, что наибольший прирост продаж пришёлся на ноябрь (+43,5% в рублях и +212% в упаковках) и октябрь (+42,8% и +23,1% соответственно).

В среднем одна упаковка БАД в 2019 году обошлась потребителю в 196 рублей. Это на 16,1% дороже, чем годом ранее.

Вместе с тем, на рынке преобладают российские биологически активные добавки. Средняя стоимость упаковки отечественного БАД в 2019 году составила 127 рублей. Это приблизительно в четыре раза ниже, чем цена импортного средства (495 рублей).

Ранее NEWS.ru писал, что жители России в зимний период из витаминов и биологически активных добавок чаще всего покупают шипучие таблетки, которые содержат поливитамины с макро- и микроэлементами.