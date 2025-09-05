Саммит ШОС — 2025
В России ужесточили штраф за неисполнение родительских обязанностей

Штраф за неисполнение обязанностей родителями вырос до двух тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России увеличен размер штрафа за неисполнение родительских обязанностей, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов Евгений Машаров. Теперь за данное нарушение предусмотрены взыскания от 500 до 2000 рублей. Ранее за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей можно было получить предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей. Размер взыскания не менялся с 2007 года.

Машаров пояснил, что штрафные санкции применяются к родителям, которые систематически уклоняются от выполнения своих обязанностей по отношению к детям либо создают угрозу их жизни и здоровью. При этом родители имеют право оспаривать предъявленные обвинения, предоставляя доказательства надлежащего исполнения родительских обязанностей.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести штрафы для женатых сотрудников, допускающих флирт на рабочем месте. По его мнению, подобное поведение подрывает общественные устои и способствует разрушению института семьи. Депутат предложил применять к нарушителям штрафные санкции вплоть до увольнения. Он также отметил, что HR-специалисты должны усилить контроль за поведением сотрудников в рабочих коллективах.

