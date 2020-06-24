В России введут новый порядок признания домов аварийными

https://static.news.ru/photo/e28ad288-b63f-11ea-8c30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый порядок обследования домов на аварийность начнёт действовать в России с 25 июня. Это позволит удешевить и упростить процедуру обследования зданий.

Сейчас дома обследуют целиком. Проверяют все строительные конструкции и инженерные системы, вскрывают и испытывают несущие конструкции, выявляя все дефекты. Обследование проводится по ГОСТу.

В Минстрое считают, что детальный осмотр необходим, когда здание планируют реконструировать или проводить капитальный ремонт. Предлагается применять новый порядок обследования для домов не выше пяти этажей. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, практически все аварийные дома не выше пяти этажей.

Специалисты будут проверять от двух до трёх видов строительных конструкций. К признакам аварийности относятся износ материала, прогибы, выгибы, трещины и отклонения от вертикали, смещение опор, уменьшение площади элементов и другие. Для каждого дефекта прописаны определённые параметры.

Результаты оценки носят объективный характер, они практически не зависят от квалификации и мнения эксперта, что будет легко перепроверить, — заявили в фонде.

Заключение будет основано на измерении конкретных параметров, указанных в документе.

По словам эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, новый порядок станет быстрее и дешевле примерно в семь раз. В настоящее время экспертиза здания обходится в несколько десятков тысяч рублей.

Оценка технического состояния дома и признание его аварийным может происходить по заявлению не только местных органов власти, но и проживающих там граждан, — подчеркнул эксперт в беседе с «Российской газетой».

По его словам, сейчас нередки случаи когда аварийным признаётся только тот объём жилищного фонда, на который в бюджете есть средства для расселения. Возникают ситуации, когда нанятая жильцами организация признаёт дом аварийным, а комиссия местного самоуправления — нет.

По новой методике необходимо будет рассчитывать процент износа от несущих конструкций. Если проблемы выявлены на 5% несущих конструкций, то жильё будет считаться аварийным. Общий объём проверок должен составляет 10% от площади дома, отметил эксперт.

До 2025 года будут проверены около 13 млн квадратных метров жилья. Новый свод правил позволит сэкономить на экспертизе до 300 млн рублей. Всего ежегодно признаются аварийными около 2 млн квадратных метров жилья.

NEWS.ru писал, что данные об аварийных домах будут вносить в обязательном порядке в Росреестр.