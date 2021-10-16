В России вступил в силу новый порядок вывоза детей за границу

Новый порядок вывоза детей за рубеж вступает в силу в России с 17 октября. Соответствующий приказ от 31 августа был утверждён МВД 6 октября.

Отныне родители, усыновители, опекуны или законные представители детей, несогласные с их выездом за границу, могут указать, что запрещают это, и их требование будет учтено территориальным органом МВД России. Запрет может быть полным, когда ребёнку запрещают выезд до достижения им совершеннолетия, и временным, с указанием конкретных дат.

Также несогласный родитель имеет возможность ограничивать выезд во все страны или составить список конкретных государств, поездки в которые для ребёнка нежелательны. При этом сам заявитель при наличии российского гражданства вывозить ребёнка за рубеж сможет. Если гражданство иностранное, то никакие выезды с ребёнком разрешены не будут.

Ещё одно новшество — возможность отозвать заявку о несогласии во внесудебном порядке. Для этого достаточно обратиться в подразделение по вопросам миграции или дипломатическое представительство.

Также с пяти до двух рабочих дней сократились сроки для работы подразделений миграции с поступающими заявлениями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство. Он добавил, что Россия заинтересована в создании своих учебных заведений во всех странах СНГ.