В России увеличат пособия на детей из малоимущих семей

https://static.news.ru/photo/3e4aa5f4-0252-11eb-a0dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Министерство труда собирается увеличить выплаты детям от трёх до семи лет для малообеспеченных семей, в которых после получения нынешних дотаций доход всё равно не дотягивает до прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется со следующего года увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребёнка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребёнка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, — рассказали в Минтруда РИА Новости.

Там также отметили, что на увеличение выплат дополнительно потребуется направить около 95 миллиардов рублей. На данный момент на пособия предусмотрено почти 170 миллиардов рублей в бюджетах всех уровней. При этом сейчас пособие, установленное в 2020 году, получают семьи с более чем 3,8 миллиона детей.

Президент Владимир Путин на недавней встрече с сенаторами заявил, что рост пособий семьям с детьми необходимо взять под контроль правительства, и поручил повысить выплаты малоимущим семьям с детьми от трёх до семи лет.

Как писал NEWS.ru, ранее юрист рассказала, как в регионах придумывают незаконные причины для отказа в выплатах на детей. Пособия в размере половины прожиточного минимума, согласно постановлению правительства, положены нуждающимся семьям с детьми от трёх до семи лет.