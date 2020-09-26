Юрист назвала незаконные причины отказов по выплатам на детей

https://static.news.ru/photo/92295972-0054-11eb-ac72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист рассказала. как в регионах придумывают незаконные причины для отказа в выплатах на детей. Пособия в размере половины прожиточного минимума. согласно постановлению правительства, положены нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет.

В постановлении прописаны все условия получения выплат, но регионы вносят свои незаконные поправки, затрудняющие получение денег. К примеру в Крыму и Татарстане обязательным условием поставили то, что оба родителя должны получать доход или состоять на учёте в службе занятости, хотя в федеральном документе этого нет, рассказывает юрист Елена Демидцева.

В подобных ситуациях можно подать в суд и попробовать оспорить региональную поправку. Но люди часто боятся судиться. Даже если есть шанс выиграть, — приводит слова юриста KP.RU.

Другие регионы требуют указывать в заявке имущественное положение: какое жильё есть у семьи, дачный участок. Это тоже противоречит федеральному законодательству.

Ещё она незаконная причина отказа — прописка. Например, заявку на выплаты подаёт мать, а дети прописаны у отца. В таком случае власти требуют зарегистрировать детей по месту прописки заявителя, а потом уже подавать заявку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шансы, что безработным россиянам оставят дополнительное ежемесячное пособие на детей, невелики, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает сделать эту антикризисную меру постоянной.