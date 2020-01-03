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Российское правительство согласовало национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.

В нём отражены экономические и социальные меры, в том числе для использования благоприятных возможностей, вызванных изменениями климата.

Документ содержит первый этап мероприятий по подготовке к перемене климата, главная цель которых заключается в формировании государственных подходов.

Ранее NEWS.ru писал, что водные ресурсы части территорий России могут вырасти на 8–10% в связи с изменением климата в XXI веке, при этом на промышленно развитых и плодородных землях водообъём может, наоборот, упасть на 8%.