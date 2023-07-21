В России создали устройство для защиты от морских беспилотников В России разработали мини-РЛС для охраны морских и речных объектов от атак беспилотников

Фото: МО РФ

В России разработана портативная радиолокационная станция (РЛС) для защиты от морских беспилотников, рассказал РИА Новости гендиректор Рыбинского завода приборостроения (входит в холдинг «Росэлектроника») Андрей Комогорцев. По его словам, устройство позволяет обнаруживать дроны на расстоянии в несколько километров.

Масса мини-РЛС вместе с поворотным устройством и аккумуляторами не превышает 25 кг. Какой-либо дополнительной инфраструктуры для работы ей не требуется.

Водная поверхность не создает дополнительных радиопомех при работе этой РЛС. Любительская трехметровая лодка гарантированно видна с расстояния шести километров. Это позволяет использовать такую станцию для охраны морских и речных объектов от несанкционированного проникновения, — пояснил Комогорцев.

По словам ведущего российского эксперта по БПЛА Дениса Федутинова, мини-РЛС можно использовать для защиты Крымского моста, морских баз и других подобных объектов. Он отметил, что максимальная скорость украинских морских дронов составляет 43 узла и в случае атаки мини-РЛС сможет оповестить силовиков об их приближении за четыре минуты до контакта.

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