В России создали собственную систему предупреждения столкновения в воздухе

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Первую отечественную систему предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) создали в России, она может быть установлена на всех типах самолетов, сообщил РИА Новости гендиректор компании «Навигатор» Сергей Бабуров. По его словам, аналогов ей нет.

Система предупреждения столкновения в воздухе — это первая, уникальная отечественная система, аналогов которой нет. Предупреждает самолёты, выдает сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с самолётами — сказал он.

Бабуров также заявил, что данная разработка является «венцом импортозамещения». По его мнению, именно такой системы не хватало отечественной авиапромышленности.

Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин ранее заявил, что работникам авиастроительной отрасли нужно предоставить отсрочку от армии, как программистам. По его словам, сейчас важно привлекать в сферу молодых специалистов, особенно в рабочее звено. Он добавил, что за 30 лет Россия потеряла многое от авиационной сверхдержавы СССР и теперь около 64% гражданских самолётов в стране — иностранного производства.