В России создали самый быстрый дрон в зоне СВО В России создали конвертоплан «Легкий», летающий быстрее всех дронов в зоне СВО

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», он способен летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех ныне действующих в зоне специальной военной операции (СВО) коптеров, рассказал РИА Новости генеральный директор компании-разработчика беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман. По его словам, дрон предназначен для разведки и корректировки огня.

Сегодня мы предлагаем военному ведомству наш БПЛА «Ловкий». Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час. Мы выбрали такую схему для экономии энергии — он взлетает как обычный квадрокоптер, потом уже, самостоятельно разгоняясь в воздухе, летит по законам аэродинамики как самолет, — отметил гендиректор.

Герман также указал, что действующие сегодня в зоне СВО беспилотники вертикального взлета нельзя назвать конвертопланами в классическом понимании термина, по своему конструктиву они остаются квадрокоптерами. При этом «Ловкий» летит именно на крыльях, расходуя на 70% меньше энергии и в этой связи может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше.

Дальность полета беспилотника составляет до 50 километров, высота — до пяти километров, продолжительность — до 1,5 часа. Для запуска ему не требуется катапульта и обслуживать его может только один оператор. Экспериментальный образец был передан бойцам на фронт и по итогам эксплуатации у модели серьезно доработали винтомоторную группу и увеличили грузоподъемность. Также разработчики пришли к выводу, что итоговый вариант должен выполняться в карбоне. В настоящее время они ищут инвесторов для наладки серийного производства.

Ранее стало известно, что специалисты конструкторского бюро «Талламхо» из Грозного разработали систему акустической разведки БУХ1а, иначе именуемую «Сова». Она является бюджетным аналогом комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Система способна определить точное расположение огневых позиций противника за срок от одной минуты.

Кроме того, специалисты конструкторского бюро (КБ) «Стратим» завершают цикл летных испытаний бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань», новый проект носит название «Ястреб». Работу планируется завершить в первом полугодии 2024 года.