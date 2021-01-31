В России предложили давать оплачиваемый выходной после прививки от COVID-19

Привившимся от коронавируса россиянам предлагают выделять оплачиваемый выходной день, следующий за днём вакцинации, — соответствующую инициативу уже направили в Минтруд и Минздрав. Как полагает её автор, мера позволит получившим вакцину пережить основное время проявления побочных действий в более комфортных условиях. Не говоря о том, что возможность получить свободное время без потери зарплаты подтолкнёт часть россиян прививаться. Как оценили идею в медицинском сообществе и в профсоюзах — в материале NEWS.ru.
Жителям России предлагают давать оплачиваемый выходной день после вакцинации от коронавируса. Обращение с такой инициативой (есть в распоряжении NEWS.ru) направил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров министру труда и социальной защиты Антону Котякову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
В настоящее время набирает обороты кампания по массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Россияне могут выбрать для прививки одну из двух представленных вакцин от заболевания — «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»).
Однако, подчеркнул общественник, из-за необоснованных опасений, слухов, предрассудков и непонимания сути действия прививки часть населения боится пройти вакцинацию. Помимо этого, некоторые россияне не готовы к ней по той причине, что после прививки могут возникнуть побочные эффекты. В частности, жар, слабость и сонливость.
Такие опасения и вероятные побочные действия вакцин становятся сдерживающим фактором, отталкивающим людей от прививки, добавил Петров. В результате, по его словам, замедляются темпы окончательной победы над коронавирусом в нашей стране.
Полагаю, что стимулом к массовой вакцинации могло бы стать учреждение дополнительного оплачиваемого выходного дня для тех, кто будет принимать участие в вакцинации. Для скептиков вакцины такой выходной будет являться «подарком» от государства, а для тех, кто может иметь потенциальные побочные воздействия на организм от прививки, выходной день будет отведён для спокойного возвращения к нормальному состоянию, — говорится в обращении.
Выходной день должен следовать за днём вакцинации. Чаще всего неприятные ощущения после прививки возникают именно на второй день и длятся около суток, пояснил Петров в беседе с NEWS.ru. Такая мера была бы особенно полезна работающим людям — им может быть трудно выполнять свои обязанности в случае наступления побочных действий вакцины.
Работающим особенно важно быть в нормальном состоянии. Если тебя штормит и ты не в состоянии нормально выполнять свои обязанности, то какой смысл нахождения на работе? Лучше уж отлежаться, если плохо. А если вакцинация проходит спокойно, то человек получит оплачиваемый выходной, который, например, можно потратить на уговоры своих друзей и родственников сделать прививку.
Тем, кто привился от коронавируса, выходной день нужно предоставлять однократно, полагает общественник. В том числе если вакцина двухкомпонентная — после введения её первой части.
Как проходит вакцинация
Массовая вакцинация населения от коронавируса началась 18 января по поручению президента России Владимира Путина. До этого момента сделать прививку от инфекции могли в приоритетном порядке медики, учителя и соцработники. В настоящее время вакциной «Спутник V» привились более двух миллионов россиян.
Более половины россиян (57%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса. Тогда как против прививки выступают 29% людей, заявил на днях генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.
Коллективный иммунитет к коронавирусу нужно сформировать у 60% граждан России, за исключением детей и переболевших инфекцией. Это около 68,6 миллиона человек, заявила на днях вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
За всё время пандемии в России зарегистрировали более 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Число жертв болезни превысило 72 тысячи человек, тогда как 3,2 млн выздоровели.
Выглядит логично
Идею о предоставлении выходного дня работающим россиянам при вакцинации от коронавируса в беседе с NEWS.ru поддержал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, это увеличит количество готовых привиться от инфекции.
Да, вакцины могут давать побочный эффект, который именно в первый день выявляется чаще всего. Если речь идёт о вакцине «Спутник V», главный побочный эффект — температура, которая возникает примерно на следующий день. Она может и в день вакцинации возникнуть. В следующий день небольшие расстройства здоровья у некоторых людей могут быть. Конечно, работоспособность может быть уменьшена, поэтому неплохо, если бы был выходной день.
Инициативу должны оценить в медицинском сообществе, после чего её реализацию могут обсудить в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), рассказал NEWS.ru заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
Должны собираться три стороны — правительство, профсоюзы и работодатели, и обсуждать, необходимо ли это сделать. В принципе, с моей личной точки зрения, это выглядит вполне логично.
Он добавил, что подобную меру имеет смысл распространить и в случае прививок от других инфекций. Например, от гриппа.