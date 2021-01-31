В России предложили давать оплачиваемый выходной после прививки от COVID-19

Привившимся от коронавируса россиянам предлагают выделять оплачиваемый выходной день, следующий за днём вакцинации, — соответствующую инициативу уже направили в Минтруд и Минздрав. Как полагает её автор, мера позволит получившим вакцину пережить основное время проявления побочных действий в более комфортных условиях. Не говоря о том, что возможность получить свободное время без потери зарплаты подтолкнёт часть россиян прививаться. Как оценили идею в медицинском сообществе и в профсоюзах — в материале NEWS.ru.

Жителям России предлагают давать оплачиваемый выходной день после вакцинации от коронавируса. Обращение с такой инициативой (есть в распоряжении NEWS.ru) направил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров министру труда и социальной защиты Антону Котякову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

В настоящее время набирает обороты кампания по массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Россияне могут выбрать для прививки одну из двух представленных вакцин от заболевания — «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»).

Однако, подчеркнул общественник, из-за необоснованных опасений, слухов, предрассудков и непонимания сути действия прививки часть населения боится пройти вакцинацию. Помимо этого, некоторые россияне не готовы к ней по той причине, что после прививки могут возникнуть побочные эффекты. В частности, жар, слабость и сонливость.

Такие опасения и вероятные побочные действия вакцин становятся сдерживающим фактором, отталкивающим людей от прививки, добавил Петров. В результате, по его словам, замедляются темпы окончательной победы над коронавирусом в нашей стране.

Полагаю, что стимулом к массовой вакцинации могло бы стать учреждение дополнительного оплачиваемого выходного дня для тех, кто будет принимать участие в вакцинации. Для скептиков вакцины такой выходной будет являться «подарком» от государства, а для тех, кто может иметь потенциальные побочные воздействия на организм от прививки, выходной день будет отведён для спокойного возвращения к нормальному состоянию, — говорится в обращении.

Выходной день должен следовать за днём вакцинации. Чаще всего неприятные ощущения после прививки возникают именно на второй день и длятся около суток, пояснил Петров в беседе с NEWS.ru. Такая мера была бы особенно полезна работающим людям — им может быть трудно выполнять свои обязанности в случае наступления побочных действий вакцины.

Работающим особенно важно быть в нормальном состоянии. Если тебя штормит и ты не в состоянии нормально выполнять свои обязанности, то какой смысл нахождения на работе? Лучше уж отлежаться, если плохо. А если вакцинация проходит спокойно, то человек получит оплачиваемый выходной, который, например, можно потратить на уговоры своих друзей и родственников сделать прививку. Владимир Петров первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области

Тем, кто привился от коронавируса, выходной день нужно предоставлять однократно, полагает общественник. В том числе если вакцина двухкомпонентная — после введения её первой части.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как проходит вакцинация

Массовая вакцинация населения от коронавируса началась 18 января по поручению президента России Владимира Путина. До этого момента сделать прививку от инфекции могли в приоритетном порядке медики, учителя и соцработники. В настоящее время вакциной «Спутник V» привились более двух миллионов россиян.

Более половины россиян (57%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса. Тогда как против прививки выступают 29% людей, заявил на днях генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

Коллективный иммунитет к коронавирусу нужно сформировать у 60% граждан России, за исключением детей и переболевших инфекцией. Это около 68,6 миллиона человек, заявила на днях вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

За всё время пандемии в России зарегистрировали более 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Число жертв болезни превысило 72 тысячи человек, тогда как 3,2 млн выздоровели.

Выглядит логично

Идею о предоставлении выходного дня работающим россиянам при вакцинации от коронавируса в беседе с NEWS.ru поддержал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, это увеличит количество готовых привиться от инфекции.

Да, вакцины могут давать побочный эффект, который именно в первый день выявляется чаще всего. Если речь идёт о вакцине «Спутник V», главный побочный эффект — температура, которая возникает примерно на следующий день. Она может и в день вакцинации возникнуть. В следующий день небольшие расстройства здоровья у некоторых людей могут быть. Конечно, работоспособность может быть уменьшена, поэтому неплохо, если бы был выходной день. Анатолий Альтштейн вирусолог вирусолог

Инициативу должны оценить в медицинском сообществе, после чего её реализацию могут обсудить в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), рассказал NEWS.ru заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Должны собираться три стороны — правительство, профсоюзы и работодатели, и обсуждать, необходимо ли это сделать. В принципе, с моей личной точки зрения, это выглядит вполне логично. Александр Шершуков заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России

Он добавил, что подобную меру имеет смысл распространить и в случае прививок от других инфекций. Например, от гриппа.