В России к лету произведут 88 млн доз вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/49b85024-734c-11eb-8bc1-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба АФК

До конца первого полугодия в России должны произвести 88 млн комплектов доз вакцин от коронавируса без учёта препарата «КовиВак». Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Планируем на сегодняшний день, что до конца первого полугодия объём производства составит — пока без «КовиВака» — 88 млн комплектов доз, — цитирует ТАСС Голикову.

На совещании правительства она также отметила, что доля вакцинированных от коронавируса россиян старше 60 лет составляет сейчас 45%.

Но тем не менее мы считаем эти показатели ещё недостаточными и просим регионы эту позицию наращивать еженедельно, — добавила она.

Как писал NEWS.ru, уже 3,23 миллиона россиян получили первую дозу вакцины от COVID-19. Регионами-лидерами стали Москва и Дальний Восток. Аутсайдеры — регионы Северного Кавказа. Во всех 85 субъектах РФ вакцинировано около 2,2% населения страны. Самыми активными регионами, где идёт вакцинация, стали Сахалин и Колыма. К 18 февраля там было привито первой дозой 5,1% жителей, то есть около 25 тысяч. С показателем 4,73% в тройку лидеров вошла и столица, но тут это значит, что прививку получили 600 тысяч человек. Следующая — Магаданская область с 4,2% вакцинированных. В Подмосковье первую дозу получили 219,7 тысячи человек, или 2,86%. В Санкт-Петербурге 187,6 тысячи — 3,48%.

В целом наиболее заинтересованными в вакцинации оказались всё-таки регионы Дальнего Востока. В топ-15 вошли Чукотский автономный округ, Камчатский край и Амурская область. В конце списка регионы Северного Кавказа. В Чечне 1% вакцинированных, в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — около 1,15%, в Ингушетии — 1,26%. Дагестан занимает самую последнюю строчку, там одну дозу вакцины получили всего 5222 человека, или 0,17% жителей.