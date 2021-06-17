В Роспотребнадзоре создали базу мутаций коронавируса

https://static.news.ru/photo/acd09c54-cfe3-11eb-9028-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Limbach/imago-images.de/Global Look Press

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора стал разработчиком национальной базы данных геномных последовательностей коронавируса. Информацию о мутациях станут собирать на единой платформе «VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). Сервис RuStrain», сообщили в ведомстве.

База данных VGARus <...> может быть использована для хранения, систематизации и выборки данных для выявления мутаций и определения штаммов вирусов, — отмечается в сообщении.

Пополнять базу данных смогут все научные учреждения страны, которые занимаются секвенированием геномов коронавируса. Она должна помочь специалистам получать больший объём информации о вирусе и его изменениях.

Ранее стало известно, что индийский штамм коронавируса является наиболее опасным и заразным. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные в журнале The Lancet. Учёные пришли к выводу, что риск госпитализации при инфицировании индийским штаммом COVID-19 (Delta) в два раза выше, чем при заражении британским штаммом (Alpha).