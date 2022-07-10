В Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус стал мало отличаться от ОРВИ Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: COVID-19 стал практически неотличим от других ОРВИ

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На сегодняшний день коронавирус почти ничем не отличается от других ОРВИ по симптомам и течению болезни. Об этом сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Однако она предупредила, что вирус способен вызывать обострение различных заболеваний.

Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ. Тем не менее, он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, лёгких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений, — рассказала Пшеничная.

Для восстановления после болезни она посоветовала гулять на свежем воздухе, делать дыхательную гимнастику, употреблять больше свежих овощей и фруктов.

Если симптомы болезни затянулись, следует обратиться к врачу, поскольку в этой связи может обостриться заболевание, которое раньше не давало о себе знать.

1 июля Роспотребнадзор объявил о полном снятии ограничений, введённых на территории РФ в связи с пандемией. При этом в ведомстве отметили, что при необходимости действие ограничений могут возобновить.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России достиг максимального значения с 13 февраля текущего года и составил 1,13. Данный коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.