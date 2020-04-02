В РФ более 250 тысяч человек находятся под наблюдением из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/9f2888e0-74be-11ea-b6b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В настоящее время под медицинским наблюдением на территории России находятся более 250 тысяч человек из-за подозрения в заражении коронавирусной инфекцией. Об этом 2 апреля журналистам сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Сотрудники службы отметили, что в общей сложности с начала года под наблюдение специалистов попали с подозрением на COVID-19 свыше 360 тысяч человек. Однако к апрелю их количество снизилось на 145,4 тысячи.

Всего на данный момент в России на коронавирус граждан проверили более 536 тысяч раз, передаёт сообщение Роспотребнадзора «Газета.Ru».

В настоящее время в мире более 937 тысяч человек заболели коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходят лечение дома, 30 умерли. На Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, в Ямало-Ненецком автономном округе диагностировали два случая заражения COVID-19. Так, коронавирусную инфекцию зафиксировали во всех регионах Урала.