В работе соцсети «ВКонтакте» зафиксировали сбои

В России наблюдаются сбои в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных, размещённых на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Отмечается, что был зафиксирован 2331 отчёт о сбоях.

Около 41% пользователей пожаловались на сбои в работе приложения, 39% — на сбои в работе сайта соцсети, 20% — на проблемы с подключением сервера. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Екатеринбурге.

На настоящий момент «ВКонтакте» восстановила работу после кратковременного сбоя.

Все сервисы и продукты «ВКонтакте» работают. У части пользователей могут медленнее загружаться некоторые разделы «ВКонтакте» — это кратковременный эффект, который мы прямо сейчас исправляем, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе соцсети.

Ранее сообщалось о глобальном сбое сервисов Facebook. Проблемы начались 4 октября у пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру. В основном на сбои жаловались пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции, России и других стран.

При этом некоторые проблемы испытали также пользователи соцсети «ВКонтакте».