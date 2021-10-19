В работе соцсети «ВКонтакте» зафиксировали сбои

В России наблюдаются сбои в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных, размещённых на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Отмечается, что был зафиксирован 2331 отчёт о сбоях.
Около 41% пользователей
На настоящий момент «ВКонтакте» восстановила работу после кратковременного сбоя.
Все сервисы и продукты «ВКонтакте» работают. У части пользователей могут медленнее загружаться некоторые разделы «ВКонтакте» — это кратковременный эффект, который мы прямо сейчас исправляем, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе соцсети.
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При этом некоторые проблемы испытали также пользователи соцсети «ВКонтакте».