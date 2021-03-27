В Пензе Вячеслав Володин остался при своих

Собственно, по поводу кандидатуры во врио губернатора Пензенской области сомнений не было. Ещё пару лет назад Олег Мельниченко, прошедший крутой карьерный путь от зампреда губернского правительства до зампреда приволжского полпреда, а потом и сенатора, рассматривался в качестве претендента № 1 на пензенское «воеводство».

Не исключено, что уже тогда «папочка» на Ивана Белозерцева активно пополнялась. Более того, авторы многих рейтингов полагали, что шансы переизбраться у Белозерцева минимальны. Но, как выясняется, на своё горе он всё-таки получил такой шанс. Понятно, что в условиях подготовки важных выборов в Госдуму тянуть с назначением областного начальника было нельзя. А Олег Мельниченко свой для Пензы, потому, видимо, и особых конфликтов с местными элитариями у него не будет. Более того, «местные корни» позволят ему идти на губернские выборы уже этой осенью, не растягивая свой временный статус ещё на год. А совмещение выборов нового «своего» губернатора, пришедшего на место с треском снятого коррупционера, с выборами в Госдуму может придать синергетический эффект всей кампании. И сыграть в пользу «Единой России», в руководящие органы которой Мельниченко входит уже давно. Кстати, теперь, видимо, он возглавит и региональную организацию единороссов.

Тем более что Мельниченко — соавтор ряда достаточно популярных законов, включая так называемую дачную и гаражную амнистии. Возглавлял он в сенате и комитет по федеральному и муниципальному устройству. А значит, у него дополнительные серьёзные предвыборные козыри. Ему же легче заодно интегрировать муниципальный «этаж» власти в общее здание режима. Как того требуют конституционные поправки.

Олег Мельниченко Federation Council of Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Но начать Мельниченко придётся с серьезной чистки, видимо, всех этажей власти, на которых накопились серьёзные проблемы. Недаром злые языки уверяют, что Белозерцев фактически вместе со своими двумя сыновьями построил в области, особенно в сфере бизнеса, эдакую феодальную пирамиду, вершина которой твердо упиралась в правящее семейство. Впрочем, энергичные антикоррупционные действия только поднимут авторитет Олега Мельниченко и усилят его позиции на скорых выборах.

У всей этой пензенской эпопеи есть ещё один нюанс, который особенно привлекал разного рода аналитиков. Кулуарная околополитическая молва связывала отставленного коррупционера непосредственно со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Мол, Белозерцев непосредственно входил в его политический ареал. Какой же крупный политический деятель без соответствующей сановной свиты «политических клиентов». Но, с этой точки зрения, можно считать, что Вячеслав Викторович остался «при своих». Поскольку известно, насколько велико влияние его (саратовца) в Приволжском федеральном округе, где он и списки партии власти возглавлял. Мельниченко же сделал свою карьеру именно в этом округе, так что у политических провидцев есть пища для дальнейших размышлений.

Так или иначе, но будет интересно проследить за первыми шагами нового врио.

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