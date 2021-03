В Пензе Вячеслав Володин остался при своих

Не исключено, что уже тогда «папочка» на Ивана Белозерцева активно пополнялась. Более того, авторы многих рейтингов полагали, что шансы переизбраться у Белозерцева минимальны. Но, как выясняется, на своё горе он всё-таки получил такой шанс. Понятно, что в условиях подготовки важных выборов в Госдуму тянуть с назначением областного начальника было нельзя. А Олег Мельниченко свой для Пензы, потому, видимо, и особых конфликтов с местными элитариями у него не будет. Более того, «местные корни» позволят ему идти на губернские выборы уже этой осенью, не растягивая свой временный статус ещё на год. А совмещение выборов нового «своего» губернатора, пришедшего на место с треском снятого коррупционера, с выборами в Госдуму может придать синергетический эффект всей кампании. И сыграть в пользу «Единой России», в руководящие органы которой Мельниченко входит уже давно. Кстати, теперь, видимо, он возглавит и региональную организацию единороссов.

Тем более что Мельниченко — соавтор ряда достаточно популярных законов, включая так называемую дачную и гаражную амнистии. Возглавлял он в сенате и комитет по федеральному и муниципальному устройству. А значит, у него дополнительные серьёзные предвыборные козыри. Ему же легче заодно интегрировать муниципальный «этаж» власти в общее здание режима. Как того требуют конституционные поправки.

Олег Мельниченко

Federation Council of Russia via globallookpress.com/Global Look Press