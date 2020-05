В Москве скончались ещё 58 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/00de9664-9563-11ea-a6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в российской столице умерли 58 человек с ранее подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в Москве достигло 1290 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — цитирует ТАСС сообщение штаба.

Как писал NEWS.ru ранее, Организация Объединённых Наций не проверяет статистические данные о распространении коронавируса, которые предоставляет РФ и другие страны. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Таким образом он прокомментировал публикации в The New York Times и Financial Times о занижении показателей смертности от коронавирусной инфекции в России.