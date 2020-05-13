Россия

В Москве скончались ещё 58 пациентов с COVID-19

00:45, 14 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в российской столице умерли 58 человек с ранее подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в Москве достигло 1290 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — цитирует ТАСС сообщение штаба.

Как писал NEWS.ru ранее, Организация Объединённых Наций не проверяет статистические данные о распространении коронавируса, которые предоставляет РФ и другие страны. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Таким образом он прокомментировал публикации в The New York Times и Financial Times о занижении показателей смертности от коронавирусной инфекции в России.

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