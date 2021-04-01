В Москве 2 апреля ожидается мокрый снег

https://static.news.ru/photo/c032ba7a-22ce-11ea-a66d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russia Look/Global Look Press

В пятницу, 2 апреля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с дождём и мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По информации синоптиков, днём в московском регионе ожидается до семи градусов тепла. При этом в ночь на субботу в Москве похолодает до минус двух градусов, в области — до минус четырёх градусов.

Ветер северный. Атмосферное давление составит порядка 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на всей территории России в течение апреля погодные условия будут либо на уровне нормы, либо выше неё. Об этом в разговоре с журналистами сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.