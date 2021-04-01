В Москве 2 апреля ожидается мокрый снег

В пятницу, 2 апреля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с дождём и мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
По информации синоптиков, днём в московском регионе
Ветер северный. Атмосферное давление составит порядка 740 миллиметров ртутного столба.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на всей территории России в течение апреля погодные условия будут либо на уровне нормы, либо выше неё. Об этом в разговоре с журналистами сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.