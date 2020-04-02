В московской больнице родился младенец, заражённый COVID-19

https://static.news.ru/photo/e757074a-747d-11ea-9606-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве родился младенец, у которого обнаружен COVID-19.

Отмечается, что новорождённый вместе со своей матерью, у которой также зафиксирован коронавирус, наблюдается в ГКБ № 15 им. О. М. Филатова на востоке столицы. Больницу перепрофилировали для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Lenta.ru со ссылкой на свой источник.

В январе 2020 года, в китайском городе Ухань, врачи приняли роды у женщины с подозрением на коронавирус. Проводивший операцию врач заявил, что состояние здоровья пациентки ухудшалось и ребёнок усугублял ситуацию. При этом женщина не могла получать необходимое лечение из-за беременности. Помимо того, что операция была крайне сложная, врачи были вынуждены принимать роды в защитных костюмах, масках и очках, писал NEWS.ru ранее.