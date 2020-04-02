В московской больнице родился младенец, заражённый COVID-19

В Москве родился младенец, у которого обнаружен COVID-19.
Отмечается, что новорождённый вместе со своей матерью, у которой также зафиксирован коронавирус, наблюдается в ГКБ № 15 им. О. М. Филатова на востоке столицы. Больницу перепрофилировали для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией,
В январе 2020 года, в китайском городе Ухань, врачи приняли роды у женщины с подозрением на коронавирус. Проводивший операцию врач заявил, что состояние здоровья пациентки ухудшалось и ребёнок усугублял ситуацию. При этом женщина не могла получать необходимое лечение из-за беременности. Помимо того, что операция была крайне сложная, врачи были вынуждены принимать роды в защитных костюмах, масках и очках, писал NEWS.ru ранее.
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