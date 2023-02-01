В МО РФ заявили о попытке Запада провести «ментальный блицкриг» в России Советник главы Минобороны: Запад пытался провести «ментальный блицкриг» в РФ в 2022 году

Фото: Сергей Булкин / News.ru

Советник министра обороны Андрей Ильницкий в своей статье в журнале «Арсенал Отечества» заявил, что Запад пытался провести в 2022 году в России блицкриг ментальной войны, но потерпел неудачу. Он пояснил, что для того, чтобы добиться предательства элит страны, понадобится минимум один-два года, а для формирования у населения новой идентичности — 15 лет. По его мнению, Запад потерял инициативу, а провал привел к кадровому и репутационному ущербу для «пятой колонны».

В феврале — марте 2022 года США и их союзники попытались устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но допустили ошибку. Первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для «пятой колонны», — написал Ильницкий.

Он отметил, что Запад не провел «достаточной предварительной подготовки» и не смог создать новую «лживую» альтернативу для России. Советник Шойгу указал на то, что российские элиты осознают невозможность договориться с Западом к середине 2024 года.

Вопреки огромному количеству западных санкций, российская экономика в значительной степени вернулась к уровню до февраля 2022 года, написала ранее газета The New York Times, ссылаясь на мнение аналитиков. В материале издания ставится под сомнение эффективность ограничений, которые были введены против Москвы. Отмечается, что многие европейские страны с трудом снизили свою энергозависимость от российских углеводородов.