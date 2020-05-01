В Минздраве сообщили об увеличении числа детей, заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/74aaccb0-8ba5-11ea-aedb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Количество детей, заразившихся коронавирусом, в последние дни в России увеличивается. В связи с этим в Минздраве призвали отказаться от посещения с детьми любых общественных мест.

Несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус так же опасен и для них, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как писал NEWS.ru, в Москве за сутки выявили ещё 3561 случай новой коронавирусной инфекции. В числе лидеров по суточному приросту числа заболевших Московская область (797) и Санкт-Петербург (349). В столице к настоящему моменту зафиксировано 57 300 заболевших. В России, по данным на 1 мая, выявлен 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. С начала эпидемии от COVID-19 в России умерли 1169 человек, выздоровели 13 220 человек.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 233 398 человек, увеличившись за сутки на 5 727. Всего в мире насчитывается более 3 млн инфицированных COVID-19, полностью излечились более миллиона человек.