В Москве за сутки более 3,5 тысячи человек заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7194e3dc-8b85-11ea-889f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за сутки выявили ещё 3561 случаев новой коронавирусной инфекции. Такие данные сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В регионах-лидерах по суточному приросту числа заболевших Московская область (797) и Санкт-Петербург (349). Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 57 300 заболевших.

В России по данным на 1 мая выявлен 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. С начала эпидемии от COVID-19 умерли 1169 человек, выздоровели 13 220 человек.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что коронавирусная инфекция в России пока не вышла на плато. Он выразил надежду, что ситуация может измениться в ближайшее время. По его словам, ежедневный прирост новых случаев заболевания составляет около 5,9%, а в начале эпидемии эти показатели составляли 27%, писал NEWS.ru.