В Минздраве рассказали, когда возобновится всероссийская диспансеризация

https://static.news.ru/photo/de18a01e-5b34-11eb-85a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время диспансеризация проходит не по всей России, а только в отдельных регионах. Это связано с тем, что власти стремятся не допустить распространение коронавирусной инфекции. Об этом NEWS.ru рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Хронические неинфекционные заболевания на карантин не уходят, они всё это время существовали. Поэтому, я думаю, когда мы сформируем в большей степени так называемый коллективный иммунитет, мы, наверное, сможем говорить о возобновлении диспансеризации по всей России, — отметила она.

По словам Драпкиной, диспансеризация призвана вовремя выявить болезни, которые будучи недиагностированными могут привести к смерти. В частности, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкология и заболевания лёгких.

Ранее NEWS.ru писал, что после лютых крещенских морозов в европейскую часть России придёт резкое потепление. Погода станет аномальной по климатическим меркам, сообщили в Гидрометцентре России. Из-за подобного колебания температур ухудшится самочувствие многих людей, в частности имеющих хронические заболевания.