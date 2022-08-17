В Минздраве предупредили о смертельных рисках, связанных с COVID-19 Кардиолог Бойцов: вакцинация является лучшей защитой от рисков, связанных с COVID-19

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Коронавирусная инфекция может провоцировать развитие инсультов, инфарктов и заболеваний сердца. Об этом предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов. Лучшей профилактикой подобных осложнений, по его словам, является вакцинация. Слова медика приводит РИА Новости.

Инфекционные заболевания провоцируют воспалительные процессы в сосудах и, например, то, что касается атеротромботических состояний, а именно: инсульты, инфаркты или заболевания сердца, связанные с воспалением, миокардиты или нарушения сердечного ритма в значительной степени обусловлены инфекцией, — пояснил Бойцов.

Он также уточнил, что проведённые за последние годы исследования говорят, что одной из самых уязвимых групп населения перед осложнением из-за COVID-19 являются пожилые люди.

Снизить риск развития сосудистых осложнений, по словам Бойцова, может помочь вакцинация против коронавируса, а также контроль артериального давления и прохождение углублённой диспансеризации.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил о том, что в настоящее время наблюдается значительный рост числа новых случаев заражения COVID-19 в России, причем, не только среди взрослых, но и среди детей. По его словам, вместе с ростом заболеваемости увеличилось и число госпитализаций.