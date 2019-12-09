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Противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и десантное судно «Кондопога» Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море. Порывы ветра в месте их дислокации достигают 20 и более метров в секунду.

Моряки проверили крепления оборудования и грузов, после чего получили приказ не выходить на верхние палубы без крайней необходимости. Военнослужащим, которые несут вахту на сигнальных мостиках, выданы непромокаемое обмундирование и средства...