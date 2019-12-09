Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Павел Зенькович рассказал News.ru о причинах сокращения русскоязычных школ в других странах и о том, что делает ведомство, чтобы остановить этот процесс.
Это политика других государств. Мы стараемся, конечно, с ними вести работу, чтобы количество не уменьшалось. Ну, здесь есть два аспекта возможного сокращения. Первый — это политический. Ну, это немножко не в нашей, конечно, сфере ведения. Второй — это какие-то объективные причины, связанные с нехваткой учителей, учебников. Здесь мы стараемся помогать, проводим программы повышения квалификации учителей в ряде стран. В том числе в Азербайджане мы в следующем году будем проводить совместно с Россотрудничеством поставки учебников. В общем, делаем всё возможное, чтобы им помочь, — резюмировал Зенькович.
Ранее News.ru писал о том, что ректор ВШЭ упрекнул сотрудника за высказывание об «убогом» русском языке.
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