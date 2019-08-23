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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь) собирается развивать сети нового поколения 5G в частотном диапазоне 4,4–4,99 ГГц.

Как сообщает ТАСС , замглавы Минкомсвязи Олег Иванов назвал эти частоты подходящей альтернативой перспективному диапазону 3,4–3,8 ГГц. Чиновник заявил, что для 5G подойдёт «всё, что до 6 ГГц». Иванов выразил надежду, что местные производители поучаствуют в развитии 5G в указанном диапазоне, создавая базовые станции и другую инфраструктуру.

Ранее Совет безопасности рекомендовал Владимиру Путину не выделять для гражданских нужд частоты из диапазона 3,4–3,8 ГГц, потому что они активно используются Минобороны и Роскосмосом. Однако в Минкомсвязи опасаются, что такое решение может привести к технологическому отставанию России, потому что вся мировая индустрия ориентирована на диапазон 3,4–3,8 ГГц.

Как писал News.ru, информация о запрете использования каких-либо диапазонов для использования в 5G не соответствует действительности. Несмотря на то что президент в целом согласился с рекомендациями Совбеза, окончательное решение по частотным диапазонам ещё не принято.