Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь) собирается развивать сети нового поколения 5G в частотном диапазоне 4,4–4,99 ГГц.
Как сообщает
Ранее Совет безопасности рекомендовал Владимиру Путину не выделять для гражданских нужд частоты из диапазона 3,4–3,8 ГГц, потому что они активно используются Минобороны и Роскосмосом. Однако в Минкомсвязи опасаются, что такое решение может привести к технологическому отставанию России, потому что вся мировая индустрия ориентирована на диапазон 3,4–3,8 ГГц.
Как писал News.ru, информация о запрете использования каких-либо диапазонов для использования в 5G не соответствует действительности. Несмотря на то что президент в целом согласился с рекомендациями Совбеза, окончательное решение по частотным диапазонам ещё не принято.