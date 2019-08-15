https://static.news.ru/photo/252989e6-bf69-11e9-a0d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Возможность использования операторами связи привлекательного для них диапазона частот для развития сетей 5G продолжает обсуждаться, несмотря на поддержку президентом Владимиром Путиным письма Совбеза о «нецелесообразности» этого шага. Такую информацию сообщили информированные источники во властных структурах и в отрасли.

Резолюция президента на письмо Совбеза о нецелесообразности передачи частот 3,4-3,8 ГГц была в апреле-мае, скорее даже мае, после чего ситуация уже изменилась, — цитирует RNS слова знакомого с ситуацией федерального чиновника.

Источник в одном из операторов «большой четвёрки» подтвердил эту информацию изданию, назвав сообщение о резолюции Путина «информационным вбросом».

После неё (резолюции президента на апрельское письмо Совета безопасности. — News.ru) ситуация кардинально изменилась в пользу 3,4-3,8 ГГц. В настоящее время операторы и Минцифраз переписывают концепцию под развитие 5G с реализацией именно на 3,4-3,8 ГГц, — пояснил источник издания.

Как писал News.ru со ссылкой на «Ведомости», ранее Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совбеза с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей 5G в России. Этот диапазон на данный момент используется Министерством обороны и Роскосмосом.

В июле вице-премьер Максим Акимов сообщил, что первые зоны 5G появятся в российских городах-миллионниках. Над ними вместе с гражданскими ведомствами и операторами будут работать ФСБ и ФСО.