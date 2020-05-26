В Минкомсвязи объяснили пользу создания Единого регистра населения

https://static.news.ru/photo/a57ca1be-9fb5-11ea-a73c-fa163e074e61_660.jpg Максут Шадаев Фото: digital.gov.ru

Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев сообщил, как Единый федеральный информационный регистр сведений о населении России поможет упростить жизнь россиян.

Это очень нужный законопроект, потому что он позволяет навести порядок в наших информационных системах. Это будет одна онлайн-витрина, которая будет содержать в одном месте основные идентификационные сведения. В этом смысле у нас разные системы, которые содержат разные сведения, будут между собой гармонизированы, — привели слова Максута Шадаева в РИА Новости.

Он объяснил, что идентификационные данные могут устаревать, а затем при сравнении разных данных, новых и старых, возникает путаница. С введением единого регистра данные будут всегда актуальны.

Отмечается, что Госдума 21 мая 2020 года приняла закон о создании единого регистра. Там будут указаны актуальные идентификационные данные россиян: ФИО, дата рождения, дата смерти, гражданство, пол, семейное положение. Кроме того, будет указана информация, которая подтверждает эти данные.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил, что электронный паспорт, который можно будет использовать в Москве в рамках эксперимента, не заменит бумажный документ.