В Ленобласти завели уголовное дело за поджог триколора с буквой Z

Министерство внутренних дел Российской Федерации / Фото Naletova Elena / Shutterstock.com

Полиция задержала мужчину, который 9 мая сорвал со здания правления СНТ «Юбилейное-Ручьи» в Ленинградской области флаг России с нанесённым на него символом Z и надписью «Своих не бросаем», после чего сжёг его, передаёт «Коммерсант» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области. Отмечается, что действие мужчины подпадает под статью 329 УК РФ (надругательство над гербом или флагом российского государства).

Инцидент случился в районе часа ночи. О нём силовикам сообщил местный житель. Днём было возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания по статье составляет год заключения под стражей.

Отмечается, что мужчина был доставлен в отделение полиции в посёлке Кузьмолово, а после его отправят на допрос во Всеволожский Следственный комитет.

Ранее за дискредитацию действий российских войск Прикубанский районный суд города Краснодара оштрафовал местного жителя, который плюнул в уличный баннер с надписью «Z — своих не бросаем». По словам молодого человека, таким образом он выразил своё отношение к проведению спецоперации на Украине. При этом сам плевок он назвал неправильным поступком.

До этого по аналогичной статье был оштрафован на 15 тысяч рублей житель Читы. Он нанёс на свой автомобиль надпись, содержание которой правоохранители сочли правонарушением. В Костроме за дискредитацию ВС России была наказана женщина, устроившая одиночный пикет. Ей назначили штраф в 30 тысяч рублей. Вдвое большее взыскание получил 49-летний житель Кемерово, призывавший к участию в митинге против действий ВС России.