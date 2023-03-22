«В контакт не вступали»: пилоты Су-27 рассказали о перехвате БПЛА США Пилоты Су-27 раскрыли подробности перехвата MQ-9 Reaper над Черным морем

Фото: МО РФ

Василий Вавилов и Сергей Шойгу

Минобороны России опубликовало в Telegram видео, в котором пилоты истребителей Су-27 — майор Василий Вавилов и майор Сергей Попов — рассказали, как перехватили над Черным морем американский беспилотник MQ-9 Reaper. По их словам, дрон двигался в сторону российской границы с целью ее нарушения.

После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи, — рассказал майор Вавилов.

Майор Попов добавил, что в контакт с беспилотником не вступали и оружие не применяли.

22 марта министр обороны России Сергей Шойгу наградил пилотов орденами мужества за перехват американского дрона.

Инцидент с БПЛА MQ-9 Reaper произошел 14 марта. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования одного из них БПЛА потерял высоту и упал в воду.