В Херсонской области на расставленных ВСУ минах подорвались дети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Херсонской области на минах подорвались дети, передает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации района Юрия Барбашова. По его словам, это произошло в результате того, что ВСУ беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигиревского района Херсонской области.

Еще одна проблема, теперь она стоит перед оккупационными властями, а решать ее придется нам — это беспорядочное минирование территории района в период нахождения там линии разграничения. То есть на много десятков километров вглубь от линии разграничения на запад украинские войска беспорядочно минировали территорию, — заявил глава российской администрации района Юрий Барбашов.

Глава администрации района подчеркнул, что передвигаться по проселочным дорогам просто невозможно, из-за высокой степени опасности. Состояние подорвавшихся на минах детей он не уточнил.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что после начала боевых действий на Украине 250 тысяч квадратных километров территории страны были заминированы. По его словам, это составляет примерно 40% от всей площади государства. Глава кабмина подчеркнул, что из-за мин затруднено передвижение людей и ведение сельского хозяйства.