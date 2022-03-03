В Госдуму внесли законопроект о масштабной амнистии капитала

Проект о масштабной амнистии капитала внесло в Госдуму правительство РФ. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе. Также соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 76 Уголовного кодекса Российской Федерации» разработан в связи с проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Проект ФЗ о добровольном декларировании физлицами активов и счетов в банках предусматривает реализацию четвёртого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, а также обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физлиц, защиту их имущественных интересов.

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесён проект закона, касающийся защиты россиян в связи с недружественными действиями зарубежных государств и международных организаций.

Закон содержит в себе положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты россиян, связанные с особенностями регулирования вопроса содействия занятости населения, его обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения.