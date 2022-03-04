В Госдуме предложили закрепить законом использование навоза для удобрений

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, чтобы регламентировать использование побочных продуктов животноводства, таких как навоз, в сельском хозяйстве, сообщает «Парламентская газета». Такое решение должно упростить аграриям использование органических удобрений.

Удобрение земли органикой — традиционный метод. Применять отходы животноводства как удобрение можно и сейчас, но на практике этому мешает ряд административных барьеров. <...> Необходимо было иметь лицензии на сбор, перевозку, обработку, утилизацию и размещение <...>. Все эти избыточные требования и штрафы убивали желание заниматься этим важным и нужным продуктом, — рассказал заместитель председателя Госдумы, один из авторов законопроекта Алексей Гордеев.

Навоз будет считаться не отходом производства, а сырьём для создания органических удобрений. Гордеев объяснил, что предлагается регламентировать весь процесс работы с таким сырьём: его хранение, перевозку, обработку и применение.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила замминистра Минсельхоза Ивану Лебедеву «глубже погрузиться» в решение проблемы с накопленным сельхозпредприятиями и перерабатывающими производствами навозом. Она упрекнула ведомство в том, что оно не занимается проблемой накопленных животноводческих отходов, и предложила своё решение вопроса.