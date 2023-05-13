В ГД допустили, что ракеты по Луганску ВСУ запустили с истребителей НАТО

Фото: Staff Sgt. Douglas Lorance/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-16 Fighting Falcon

Ракеты Storm Shadow и ADM-160B, которыми 12 мая был обстрелян Луганск, могли быть запущены с истребителей НАТО, поскольку эти боеприпасы предназначены для самолетов, предположил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Собеседник также не исключил, что ВСУ могли за полгода переделать свою авиацию под эти снаряды.

Журавлев подчеркнул, что о поставках Украине американских ракет-приманок ADM-160B, которые при атаке на Луганск использовались для обмана систем ПВО, нигде не говорилось.

Депутат не исключил, что ВСУ могут обладать куда большим количеством различной военной техники, чем об этом известно, и это значительно увеличит опасность для российских войск и мирных жителей. Он счел возможным, что украинская армия к текущему моменту уже могла получить истребители образца НАТО.