В ФССП рассказали о переданном Минобороны конфискованном имуществе Приставы передали МО РФ более 190 тысяч единиц конфискованного имущества

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Судебные приставы передали более 190 тысяч единиц конфискованного у правонарушителей имущества Минобороны России, заявил ТАСС глава ФССП Дмитрий Аристов. Военные получили автомобили, лодки, компьютеры, табачные изделия и другие вещи.

С января 2023 года в целях обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований территориальными органами ФССП России передано 190,6 тыс. единиц разного вида имущества — автотранспортные средства, лодки, строительная и компьютерная техника, древесина, табачная продукция и другое имущество, — отметил Аристов.

По его словам, имущество конфисковано по решениям судов, например использованные для совершения преступления транспортные средства. Часть вещей изъяты за административные правонарушения: вождение автомобиля в состоянии опьянения, нарушение правил охоты и другие.

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