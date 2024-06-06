Государству передают в собственность отель и галерею в Москве ФССП: отель Four Seasons и галерею «Модный сезон» в Москве передают государству

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гостиница Four Seasons Hotel Moscow

и торговая галерея «Модный сезон», расположенные на Охотном ряду в Москве, передаются в собственность государству, сообщило РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Отмечается, что объекты принадлежат экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину.

ФССП осуществляется принудительное исполнение решения суда об обращении в доход государства имущества А.Ю. Хотина. В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения 6 июня текущего года сотрудниками органа принудительного исполнения совершаются исполнительные действия по передаче гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что телевизионный технический центр «Останкино» пытается через суд взыскать с телерадиокомпании «АСС-ТВ», которая принадлежит известному телеведущему и зоологу Николаю Дроздову, порядка девяти миллионов рублей. Отмечается, что компания задолжала телецентру по договору об оказании услуг, долг копился с 2017 по 2018 год. Отмечается, что Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу «Останкино», к взысканию долга уже подключили приставов.