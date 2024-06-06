Телецентр «Останкино» подал в суд на компанию известного телеведущего SHOT: «Останкино» требует девять миллионов рублей с компании Николая Дроздова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Телевизионный технический центр «Останкино» пытается через суд взыскать с телерадиокомпании «АСС-ТВ», которая принадлежит известному телеведущему и зоологу Николаю Дроздову, порядка девяти миллионов рублей, сообщил Telegram-канал SHOT. Отмечается, что компания задолжала телецентру по договору об оказании услуг, долг копился с 2017 по 2018 годы.

Авторы канала пишут, что в 1990-е «АСС-ТВ» занималась производством научно-популярных программ, таких как «В мире животных», «Клуб путешественников», «Очевидное — невероятное», однако в 2018 году прекратила свою деятельность.

Отмечается, что Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу «Останкино», к взысканию долга уже подключили приставов. Однако, по данным канала, счета компании заблокированы, так как в ее отношении была запущена процедура банкротства.

Ранее телеведущий Николай Дроздов опроверг распространившиеся в СМИ сообщения о том, что он находился на лечении в стационаре. По словам ученого, сейчас он находится на даче и чувствует себя хорошо. Он также отметил, что все выходные планирует заниматься садом.

До этого СМИ писали, что 86-летний телеведущий прошел курс гормонотерапии в связи с раком. Сообщалось, что большую часть времени он проводит в постели в связи с сильной слабостью, но чувствует себя хорошо. При этом его супруга, как писали массмедиа, говорила, что пара уехала на дачу, чтобы отдохнуть и набраться сил на свежем воздухе. Она добавила, что супруг старается проявлять больше физической активности и часто помогает ей на огороде. В заключение она отметила, что они уже высадили клубнику, огурцы, помидоры и перец.